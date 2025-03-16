Громадяни «не будуть на гачку радикальної пропаганди». У Білому домі пояснили, чому припинили фінансування «Голосу Америки»

У Білому домі пояснили, чому вирішили припинити фінансування «Голосу Америки». Адміністрація Трампа опублікувала зауваження щодо роботи мовника — для більшості пунктів використали матеріали різних медіа, де йшлося про порушення журналістських стандартів. Там наголосили, що тепер «платники податків більше не будуть на гачку радикальної пропаганди».

«Я спостерігав за бюрократією агентства разом із багатьма його репортерами й дійшов висновку, що воно фактично стало самовпевненою неконтрольованою структурою, яка часто відображає лівий ухил, узгоджений із позицією партійних національних ЗМІ. Воно намагалося уникнути відповідальності за порушення журналістських стандартів та неефективне управління», — сказав журналіст із 34-річним стажем у «Голосі Америки» та колишній кореспондент Білого дому Ден Робінсон. Цю цитату використала Адміністрація Трампа.



Ось повний перелік звинувачень Білого дому до мовника:

У липні 2020 року «Голос Америки» критикували за «розповсюдження історії та відео, які виглядають надто сприятливими для ймовірного кандидата від Демократичної партії Джо Байдена».

У жовтні 2020 року « Голос Америки » писав про імовірну російську роль у скандалі з ноутбуком сина тодішнього президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Йшлося про електронні листи та інші дані на його ноутбуці, які нібито вказували на корупційні звʼязки родини Байденів. У Адміністрації Трампа вважають, що публікація « Голосу Америки » применшила достовірність історії з ноутбуком.

Голос Америки писав про імовірну російську роль у скандалі з ноутбуком сина тодішнього президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Йшлося про електронні листи та інші дані на його ноутбуці, які нібито вказували на корупційні звʼязки родини Байденів. У Адміністрації Трампа вважають, що публікація Голосу Америки применшила достовірність історії з ноутбуком. Керівництво « Голосу Америки » попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, « за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви ».

Голосу Америки попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви У 2019 році в медіа вийшов сюжет про трансгендерних мігрантів, що шукають притулку у США.

Білий дім також використав матеріал іншого медіа за 2019 рік, у якому йшлося про те, що кілька репортерів « Голосу Америки » опублікували у своїх робочих акаунтах у Twitter (нині Х) дописи проти Трампа.

Голосу Америки опублікували у своїх робочих акаунтах у Twitter (нині Х) дописи проти Трампа. Серед аргументів Білий дім також використав позов за 2022 рік, у якому йшлося, що до «Голосу Америки» проникли люди з антиамериканськими та проісламськими інтересами, і що матеріали змінювали на користь фракцій Ісламської держави в Ірані. У вересні 2019 року видання Daily Caller писало, що «Голос Америки» найняв російського антиамериканського пропагандиста.

Окрім того, конгресмен Скотт Перрі написав у листі 2022 року, що «Голос Америки» став «надзвичайно партійним за останні кілька років». Звіт Управління з питань кадрів за 2016 рік, на який посилався конгресмен Перрі, виявив, що співробітники перської редакції «Голосу Америки» заявляли про «тиск із метою досягнення партійних політичних цілей». Серед аргументів проти мовника і публікація видання The Washington Free Beacon з назвою «Голос Америки неправильно розподіляє кошти та приховує негативні історії про Іран. Цей законодавець хоче провести розслідування».

В Адміністрації Трампа також наголосили, що у травні 2019 року «Голос Америки» звільнив журналістів за їхню роль у скасуванні трансляції в прямому ефірі після тиску з боку китайського уряду. Там також згадали матеріал «Голосу Америки з назвою «Що таке «біла привілея» і кому вона допомагає?». У Білому домі кажуть, що сьогодні цей термін широко використовують в контексті расового профілювання — коли поліція сприймає людей як підозрюваних через їхню расу».

Що передувало

15 березня ABC News написало, що низку співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку.

Невдовзі після цього генеральний директор мовника Майкл Абрамовіц підтвердив це і заявив, що в адміністративну відпустку відправили весь персонал «Голосу Америки» — понад 1 300 журналістів, продюсерів і допоміжний персонал. Його самого також.



Директор української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка наголосив, що українська редакція також призупинила мовлення — всіх працівників відправили в адміністративну відпустку. За словами Руслана Петрички, невідомо, що буде далі.

«Голос Америки» є частиною Агентства глобальних медіа США, яке також керує Radio Free Europe та Radio Liberty (RFE/RL). Це медіа мовить понад 40 мовами. Тимчасом як «Радіо Свобода» — понад 20 мовами. Його метою проголошують незалежну журналістику, розслідування й підтримку демократії.

Президент і головний виконавчий директор RFE/RL Стівен Капус заявив, що для медіа скасували федеральну грантову угоду, яка фінансувала глобальні операції.

«Розірвання грантової угоди «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» стало би величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» через 75 років. Перемога наших супротивників зробила би їх сильнішими, а Америку слабшою», — наголосив Капус.

За його словами, протягом всього свого існування «Радіо Свобода» мала двопартійну підтримку у США.

Чому це сталося

Це сталося після того, як Трамп підписав 14 березня указ, яким доручив Агентству США з глобальних медіа (USAGM) та шістьом іншим маловідомим агентствам скоротити свою діяльність до мінімуму, передбаченого законом, заявивши, що це необхідно для скорочення бюрократії.

Reuters зазначає, що Трамп, який конфліктував з «Голосом Америки» під час свого першого терміну, хотів, аби під час його другого терміну телерадіомережу очолила Карі Лейк — його соратниця та колишня ведуча новин, яка часто звинувачувала провідні медіа в упередженості до Трампа. Про це він заявив ще до інавгурації.

Тоді деякі журналісти «Голосу Америки» висловили стурбованість цією ідеєю, тому що Лейк часто критикує медіа й заперечувала результати попередніх виборів. Наприкінці лютого USAGM оголосило, що Лейк доєднається до агентства як спеціальна радниця.

Її призначення на посаду директорки «Голосу Америки» сповільнилося, оскільки кандидат Трампа на посаду голови USAGM — консервативний політичний активіст і письменник Л. Брент Бозелл III — все ще очікує на слухання в Сенаті щодо затвердження його кандидатури.