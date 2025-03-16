РФ атакувала Україну 90 дронами — ППО збила понад половину

Цієї ночі РФ атакувала Україну 90 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 47 ворожих дронів, ще 33 — втратили локаційно без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі РФ запускала дрони із таких російських напрямків, як Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. А також з території тимчасово окупованого Криму.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Через атаку в ніч 16 березня постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.



У Чернігові один дрон влучив у пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.

Через влучання у пʼятиповерхівку частково зруйновані два поверхи будинку, пошкоджені припарковані поруч автівки та будинки у приватному секторі. Рятувальники продовжують розбирати завали. Операція з порятунку тривала всю ніч. Попередньо, обійшлося без постраждалих.



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На Київщині тривога тривала понад 7 годин. Постраждалих серед населення немає, влучання в критичну та житлову інфраструктури не зафіксували.

У Фастівському районі була пожежа на території виробничого підприємства — її ліквідували.

О 21:52 15 березня російська армія атакувала приватний будинок у Ізюмі Харківської області трьома дронами «Герань-2».

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Жінка 67 років отримала уламкові поранення та відкритий перелом — її госпіталізували, але від травм вона померла. Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка. Їх також госпіталізували.