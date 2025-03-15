У Будапешті пройшов масовий опозиційний мітинг проти премʼєра Віктора Орбана

В угорській столиці Будапешті пройшов кількатисячний мітинг проти премʼєра Віктора Орбана. Його організувала опозиційна партія Tisza.

Про це політсила повідомила у Facebook, подробиці також розповіли угорські медіа Telex та Index.

На мітингу лідер політсили Петер Мадяр анонсував громадське опитування угорців, у якому 12 запитань — так він відповів на 12 вимог Орбана до Брюсселю. Однією з умов був «Союз без України».

Опитування матиме назву «Голос нації» і триватиме з 24 березня по 11 квітня. Серед запитань, зокрема, чи згодні угорці з тим, щоб Угорщина залишилася членом Європейського Союзу і НАТО, і чи згодні з тим, що прем’єр-міністр може обіймати посаду максимум 8 років (Орбан на цій посаді з 2010 року).

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Що передувало

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 15 березня висунув перелік вимог до Євросоюзу. Одна з них — «Союз, але без України».

Також він написав, що угорці хочуть рівності перед законом усіх держав-членів ЄС, сильного вето для національних урядів, заборони на «неприродне виховання дітей», а ще — вигнати «агентів Сороса з Єврокомісії». Загалом у переліку 12 пунктів.

Такі вимоги Орбан висунув до роковин національно-визвольної революції 1848—1849 років. Це було постання угорців проти Австрійської імперії.