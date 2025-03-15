«Турбувалася про тварину». Блогерка зі США пояснила, чому забрала дитинча вомбата у матері

Американська блогерка Сем Джонс, поведінка якої з дитинчам вомбата в Австралії викликала обурення громадськості, вибачилася за інцидент і написала, що лише хотіла забрати малечу подалі від дороги, а не від його матері.

Про це вона написала в Instagram.

Сем Джонс відпочивала в Австралії та одного дня опублікувала відео, на якому видно, як вона спіймала дитинча вомбата, коли воно гуляло з матірʼю. На кадрах видно, як Джонс біжить до машини з маленькими вомбатом у руках, при цьому дитинча шипить і намагається вирватися. Мати тварини біжить за блогеркою, але та продовжує ховатися від неї і не відпускає дитинча на землю.

Після цього Сем Джонс залишила країну, а міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк заявив, що імміграційна влада перевіряє, чи не порушила вона умови візи.

У дописі в Instagram блогерка стверджує, що їй погрожували вбивством тисячі людей, і ставить під сумнів таку критику на свою адресу в країні, уряд якої «дозволяє забій вомбатів».

Джонс зазначила, що була «надзвичайно стурбована», коли побачила вомбатів на дорозі, і зупинилася, щоб переконатися, що їх не збила машина. Дитинча, за її словами, не рухалося, тому вона подумала, що воно поранене, і підняла на руки.

«Я бігла не для того, щоб відірвати дитинча від матері, а від страху, щоб вона на мене напала», — написала жінка.

І наполягала на тому, що інцидент не був просто сфабрикований для контенту.