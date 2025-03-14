Американська блогерка вкрала дитинча вомбата у матері — тепер її можуть депортувати з Австралії

Американську блогерку Сем Джонс можуть депортувати з Австралії, тому що вона забрала дитинча вомбата в його матері.

Про це пише The Guardian.

Джонс називає себе «любителькою активного відпочинку і мисливицею». Уночі блогерка спіймала дитинча вомбата, коли воно гуляло з матірʼю. Її супутник зняв те, що відбувалося, на відео.

На кадрах видно, як Джонс біжить до машини з маленькими вомбатом у руках, при цьому дитинча шипить і намагається вирватися. Мати тварини біжить за блогеркою, але та продовжує ховатися від неї і не відпускає дитинча на землю.

У мережі блогерку гостро розкритикували. Її вчинок назвали «безсердечним», «жахливим» і «обурливим». Інцидентом зацікавилися в австралійському Міністерстві закордонних справ і Королівському товаристві захисту тварин.

Влада Австралії пообіцяла встановити, як американка отримала візу, і влаштувати їй перевірку. Сама Джонс зазначила, що потримала вомбата в руках одну хвилину та повернула його матері.

В Австралії є три види вомбатів, два з яких перебувають під загрозою зникнення. Експерти кажуть, що дитинча, яке спіймала блогерка, — це звичайний вомбат, також відомий як голоносий вомбат, якому не загрожує зникнення. Однак дитинчата вомбатів мають міцний звʼязок зі своїми матерями, і будь-яка розлука може бути тривожною та шкідливою.