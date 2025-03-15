На МКС вирушив новий екіпаж. Він забере астронавтів, які пробули на станції 9 місяців замість 8 днів

Аерокосмічна компанія SpaceX запустила ракету з новим екіпажем на Міжнародну космічну станцію, щоб повернути на Землю астронавтів Бутча Вілмора і Суні Вільямс — вони пробули на МКС девʼять місяців замість запланованих восьми днів.

Про це повідомило NASA.

Старт космічного корабля Crew Dragon мав відбутися ввечері 12 березня, але в останній момент його відклали на кілька днів. У складі нового екіпажу — астронавти американського NASA Енн МакКлейн іНіколь Айєрс, астронавт японського JAXA Такуя Онисі і російський космонавт Кирило Пєсков. Вони проведуть на станції пів року.

Долетіти до Міжнародної космічної станції ракета має ввечері 15 березня. Очікується, що нинішній екіпаж МКС вирушить на Землю 19 березня.

Спочатку подорож Бутча Вілмора та Суні Вільямс мала тривати вісім-десять днів, але у Boeing Starliner виникли проблеми. Тому в NASA вирішили повернути на Землю пусту капсулу, а астронавтів залишити на космічній станції задля їхньої безпеки.