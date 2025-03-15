За ніч Росія випустила по Україні 178 дронів. Як спрацювала ППО

У ніч на 15 березня Сили ППО знищили в небі над Україною 130 ударних дронів Shahed. Ще 38 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Росія запустила по Україні 178 БпЛА — як ударних Shahed, так і імітаторів з різних напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Через атаку постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.