Росія вдруге за день атакувала Херсонщину КАБами. Є загиблий та поранені (оновлено)

Росіяни ввечері 14 березня вдруге за день атакували Херсонщину керованими авіаційними бомбами. Є загиблий та поранені, серед них — дитина.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і начальник ОВА Роман Мрочко, а також місцева прокуратура.

Ворог скинув на регіон вісім керованих авіаційних бомб. За даними ОВА, одна з них влучила в житловий квартал — у Центральному районі Херсону горить приватний будинок. Загинув 43-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів.



Мрочко уточнив, що у двох жінок мінно-вибухові травми. Третя жінка, окрім мінно-вибухові травми, має контузію, закриту черепно-мозкову травму, перелом плеча.

Оновлено о 22:57. У цьому районі також постраждав 42-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення. Медики надали потерпілому допомогу на місці.

У Дніпровському районі 19-річний хлопець отримав вибухову травму та різані рани.

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Прокуратура Херсонської області повідомляє про влучання в Херсонському та Бериславському районах Херсонщини.

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У селищі Текстильне поранення отримала 14-річна дитина. Пошкоджені приватні будинки, транспорт і цивільна інфраструктура. Інформацію про постраждалих уточнюють. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.