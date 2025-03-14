РФ атакувала ракетами Кривий Ріг — є поранені, їхня кількість постійно збільшується

Росія ввечері 14 березня атакувала ракетами житловий квартал у Кривому Розі. Відомо про вісьмох постраждалих — кількість постійно зростає.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Спершу повідомляли про чотирьох постраждалих, згодом кількість збільшилася до восьми. Відомо, що пʼятьох людей госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Ворожий удар пошкодив три багатоквартирні будинки. Є руйнування обʼєктів бізнесу. Понівечені міські комунікації. Пожежі, які виникли через російський обстріл, ліквідували.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран







У ДСНС додали, що часткових руйнувань зазнала двоповерхова будівля цивільної інфраструктури. Фахівці продовжують обстежувати місце атаки.