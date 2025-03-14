Зеленський: Курська операція виконала своє завдання

Президент Володимир Зеленський вважає, що Курська операція виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає «Суспільне».

Він подякував військовим за цю операцію і зазначив, що зараз ситуація на напрямку складна.

«Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі Східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ», — сказав президент.

Окремо Зеленський підтвердив, що під час перемовин з американською делегацією в Саудівській Аравії обговорювалось питання територій, хоча це не було включено в порядок денний зустрічі.

«Американська сторона вдається у деталі та суть. Наприклад, місто Енергодар [...] Не можна просто сказати: ось вам станція, а місто — окремо. Я вважаю, що питання територій — найважче після питання встановлення режиму тиші», — зазначив Зеленський.

Що відбувається на Курщині

Про новий наступ росіян на Курщині президент Володимир Зеленський заявив ще 7 лютого. На початку березня російська пропаганда активно просуває тези про масовий відступ українських військ на Курщині та їхнє оточення армією РФ.

12 березня Генштаб підтвердив суттєве просування росіян у регіоні, однак відкидав заяви про оточення.

Президент Володимир Зеленський казав, що в цьому регіоні росіяни однозначно намагаються максимально тиснути на наші війська. Він додав, що українське військове командування «робить те, що повинно робити, — зберігає максимум життів наших воїнів».

14 березня російську пропаганду повторив президент США Дональд Трамп — заявив, начебто тисячі українських військових наразі повністю оточені армією РФ і «в дуже поганій і вразливій ситуації». У Генштабі заяву про оточення спростували.