В Україні запустили електронну систему рейтингового розподілу в інтернатуру для студентів-медиків. Які переваги

В Україні запустили електронну систему рейтингового розподілу в інтернатуру. Очікують, що тепер процес буде повністю прозорий — система автоматизує розподіл магістрів за медичними й фармацевтичними спеціальностями в інтернатуру. Її використовуватимуть вже в цьогорічні вступній кампанії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Ця система передбачає електронний супровід усього процесу підготовки в інтернатурі: від вступу і до завершення та формування сертифіката лікаря-спеціаліста й фармацевта-спеціаліста.

Тут збиратимуть і аналізуватимуть успішність випускників закладів вищої освіти, проводитимуть автоматизований рейтинговий розподіл в інтернатуру, зберігатимуть дані про інтернів, які проходять підготовку в інтернатурі та формуватимуть електронні документи про її проходження.

Перевагою системи також є те, що вона виключає імовірність стороннього втручання в процес рейтингового розподілу та впливу на його результати. Її також синхронізували з єдиним порталом вакансій у закладах охорони здоровʼя — це означає, що інтерни проходитимуть практичну частину підготовки за обраною спеціальністю на посадах, яких реально потребують медичні установи.

Як це працюватиме

Заклади вищої освіти реєструватимуться в системі та вноситимуть інформацію про випускників та їхню успішність. Частина даних автоматично підтягнеться з державної освітньої бази. Потім випускники самостійно реєструватимуть у системі та перевірятимуть свої дані. Система автоматично розраховує рейтинг випускника, після чого він може подати до п’яти заявок на інтернатуру.

Рейтинг формується з чотирьох показників:

КРОК -1 або КРОК Б (20%);

-1 або КРОК Б (20%); КРОК-2 (40%);

ОСКІ (20%);

(20%); Середній бал за всі роки навчання (20%).

Перший розподіл відбудеться 17 березня 2025 року для випускників спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», які хочуть пройти інтернатуру за напрямами «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія». У ньому братимуть участь студенти з чотирьох університетів: Запорізького, Харківського, Київського та Національного медичного.

Для навчання під час інтернатури буде доступно:

- 10 закладів вищої освіти для освітньої частини;

- 102 медичних заклади для практичної частини, включаючи лікарні та центри контролю і профілактики хвороб.

Основний розподіл відбудеться в червні-липні для понад 5 000 випускників спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» та «Медична психологія». Також можуть взяти участь випускники «Стоматології» та «Фармації», якщо будуть вільні місця. Очікують, що кількість місць буде значно більшою, ніж необхідно.