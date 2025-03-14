ВООЗ: У Європі та Центральній Азії захворюваність на кір сягнула найвищого рівня за останні 27 років

Протягом минулого року в Європейському регіоні зареєстрували понад 127 тисяч випадків кору — це вдвічі більше, ніж у 2023 році, і є найвищим показником із 1997 року.

Про це йдеться у пресрелізі ЮНІСЕФ.

Майже половина випадків (понад 40%) випадків захворювання на кір припадає на дітей віком до ппʼяти років. У більшості випадків діти потребували госпіталізації. У 2024 році через кір померли 38 дітей.

Румунія повідомила про найбільшу кількість випадків (30 692) у регіоні за 2024 рік, за нею йде Казахстан із 28 147 випадками.

Захворюваність на кір у Європейському регіоні загалом знижується з 1997 року. Торік зареєстрували приблизно 216 тисяч випадків. Мінімум був у 2016 році — 4 440 випадків. Однак у 2018 і 2019 роках спостерігалося погіршення ситуації, коли за два роки виявили 89 тисяч і 106 тисяч випадків відповідно. Після спаду охоплення імунізацією під час пандемії COVID-19 випадки кору знову суттєво зросли в 2023 і 2024 роках. Вакцинація в багатьох країнах ще не повернулася до рівня, який був до пандемії, що збільшує ризик спалахів.

«Кір повернувся, і це тривожний дзвіночок. Без високих рівнів вакцинації немає безпеки здоровʼя. Коли ми формуємо нашу нову регіональну стратегію охорони здоровʼя для Європи та Центральної Азії, ми не можемо дозволити собі втрачати позиції. Кожна країна має активізувати зусилля, щоб охопити недостатньо вакциновані громади», — попередив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

У 2024 році на Європейський регіон припадала одна третина випадків кору в усьому світі. Загалом у світі за минулий рік зареєстрували 359 521 випадок кору.

Кір — одне з найбільш заразних вірусних захворювань. Крім госпіталізації та смерті через ускладнення, зокрема пневмонію, енцефаліт, діарею та зневоднення, кір може спричинити довгострокові наслідки, такі як сліпота. Хвороба також може пошкодити імунну систему. Найкращий захист від кору — вакцинація.