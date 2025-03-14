Reuters: США готові відновити для України поставку високоточних бомб GLSDB

США готові відновити поставки в Україну високоточних бомб великої дальності GLSDB, після того як їх модернізували для більш ефективного протистояння російським РЕБ.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Повторне використання GLSDB на полі бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки запаси цієї зброї вже є в Європі. Востаннє українські військові застосовували її кілька місяців тому.



За останні тижні провели 19 випробувальних запусків GLSDB, щоб оцінити ефективність модернізації. Деякі зміни стосувалися зміцнення внутрішніх зв’язків у зброї, щоб зробити її більш стійкою.

Reuters зазначає, що GLSDB надійдуть в Україну на тлі повідомлень Associated Press про те, що запаси ракет ATACMS, які мають аналогічну дальність, в України закінчились. AP посилалося на українського та американського чиновників. Останній сказав, що США надали Україні менш ніж 40 ракет ATACMS — їхній запас українські бійці вичерпали ще в січні цього року.