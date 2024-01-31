США офіційно підтвердили передачу Україну високоточних бомб GLSDB — ними ще ніхто не воював

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Saab

Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу офіційно підтвердив, що Україна отримає від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. З міркувань безпеки терміни не називають, але Politico пише, що це станеться сьогодні.

«Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни», — заявив Райдер.

Politico писало, що Україна отримає першу партію абсолютно нової зброї виробництва компанії Boeing, якої немає в арсеналі навіть у США.

Очікується, що нова бомба, яка долає 150 кілометрів, стане «значною можливістю для України», сказав один з американських посадовців.

Бомби передають у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Вона передбачає надання коштів у межах раніше ухваленого Конгресом фінансування на виробництво нових озброєнь для ЗСУ.

Що відомо про GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — це дослівно бомба малого діаметра, яку запускають з наземних установок. Ця зброя є гібридом авіабомби та некерованої ракети M26.

GLSDB — спільна розробка американської компанії Boeing і шведського концерну SAAB. Виробники взяли американську високоточну авіабомбу GBU-39 і додали до неї ракетний двигун від старих снарядів M26 до західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270 і HIMARS.

Це дозволило запускати авіабомби з наземних установок. Якщо зазвичай снаряди з РСЗВ летять за балістичною траєкторією, то GLSDB працює інакше. Вона набирає швидкість і висоту за допомогою двигуна, а потім, як крилата ракета, летить до місця удару.

Збройні сили США мають подібну версію бомби, яка запускається з повітря, але версії для наземних установок в арсеналі Штатів ще немає.