Politico: США зможуть передати Україні високоточні керовані бомби GLSDB уже завтра

Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яку можуть передати Україні вже в середу, 31 січня.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

Американський посадовець на умовах анонімності заявив Politico, що GLSDB з радіусом ураження понад 150 кілометрів стануть «значним потенціалом для України» й дозволять завдавати ударів у глибшому тилу російських сил.

Постачання цих авіабомб США анонсували ще в лютому 2023 року. Втім, це нова зброя, якої досі немає на озброєнні навіть американської армії, тож вона мала пройти всі випробування. Через це надання GLSDB зрештою відклали на початок 2024-го.

Україна стане першою державою, що застосує цю бомбу в бойових діях.

Що відомо про GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — це дослівно бомба малого діаметра, яку запускають з наземних установок. Ця зброя є гібридом авіабомби та некерованої ракети M26.

GLSDB — спільна розробка американської компанії Boeing та шведського концерну SAAB. Виробники взяли американську високоточну авіабомбу GBU-39 і додали до неї ракетний двигун від старих снарядів M26 до західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270 та HIMARS.

Це дозволило запускати авіабомби з наземних установок. Якщо зазвичай снаряди з РСЗВ летять за балістичною траєкторією, то GLSDB працює інакше. Вона набирає швидкість і висоту за допомогою двигуна, а потім, як крилата ракета, летить до місця удару.

Збройні сили США мають подібну версію бомби, яка запускається з повітря, але версії для наземних установок ще немає на арсеналі Штатів.