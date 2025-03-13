«Фактично готує відмову». Зеленський прокоментував заяву Путіна про перемирʼя

Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про позицію РФ у контексті 30-денного перемирʼя. За його словами, у Росії зараз фактично готують відмову.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні.

«Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше», — сказав президент України.

За його словами, все, що відбувається зараз — це чергові маніпуляції РФ, адже Україна погодилася на тишу в небі, морі і на фронті. Американська сторона казала про готовність організувати контроль і верифікацію перемирʼя. Президент вважає, що це реально забезпечити з американськими та європейськими можливостями.

А за час припинення вогню можна підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний мир і розробити план завершення війни.

«Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, — це Росія. Їм треба війна», — наголосив Зеленський.



За його словами, зараз на Путіна треба тиснути, й Україна продовжить працювати з американськими, європейськими партнерами та з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц сказав, що обговорить ідею тимчасового припинення вогню з російським колегою «найближчими днями».

«Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь «так» якнайшвидше, щоб ми могли перейти до другої фази цього, тобто до реальних переговорів (...) Якщо вони скажуть «ні», то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру», — наголосив держсекретар Марко Рубіо.

Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

Путін 13 березня сказав, що перемирʼя — це «правильна ідея», яку РФ підтримує, але є питання, які потрібно ще обговорити. Він вважає дуже складним момент контролю за порушеннями під час дії припинення вогню на майже 2 000 км² лінії фронту.

А також, за його словами, незрозуміло, що буде з тими, хто залишився в Курській області: чи українське командування накаже бійцям скласти зброю та здатися в полон, чи РФ має їх випустити з цієї зони без бою.

Путін каже, що за ці 30 днів припинення вогню Україна може продовжити отримувати зброю, мобілізувати й готувати мобілізованих — РФ потрібні гарантії, що цього не буде, але наразі не зрозуміло, як контролювати ці моменти.





