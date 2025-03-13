NBC News: Білий дім доручив військовим розглянути варіанти збільшення присутності в Панамі

Білий дім доручив американським військовим розробити варіанти збільшення присутності американських військ у Панамі для досягнення мети Дональда Трампа щодо «повернення» Панамського каналу.

Про це NBC News сказали два анонімні американські чиновники.

Під час спільного звернення до Конгресу минулого тижня Трамп заявив: «Для подальшого зміцнення нашої національної безпеки моя адміністрація поверне собі Панамський канал». Відтоді представники адміністрації не повідомляли, що означає це «повернення».

Тепер джерела NBC News кажуть, що Південне командування США розробляє потенційні плани, які варіюються від більш тісного партнерства з панамськими Силами безпеки до менш вірогідного варіанту силового захоплення Панамського каналу американськими військами. Чи буде застосована військова сила, додали чиновники, залежить від того, наскільки панамські Сили безпеки погодяться на партнерство зі США.

Джерела також повідомили NBC News, що командувач Південного командування США адмірал Елвін Холсі представив цього тижня проєкт стратегії міністру оборони Піту Гегсету. Очікується, що наступного місяця Гегсет відвідає Панаму.

Чиновники попередили, що вторгнення США в Панаму малоймовірне і буде серйозно розглядатися лише в тому випадку, якщо збільшення американської військової присутності в Панамі не дозволить досягти мети Трампа.