Фінляндія передасть Україні пакет допомоги на €200 мільйонів. Його вміст традиційно не розголошують.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Однак відомо, що в новому пакеті допомоги будуть артилерійські боєприпаси, оскільки вони потрібні на фронті.

«Неймовірно чудово, що в нашій державі є широка політична підтримка та національна одностайність стосовно допомоги Україні. Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки», — сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим Хаккянен підписав меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва між оборонними адміністраціями країн.

Це поглибить оборонну співпрацю між Україною та Фінляндією. Ці сфери включають питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність, виробництво боєприпасів і проєкти оборонної промисловості у Фінляндії та Україні.