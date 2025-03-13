Українські дрони атакували замасковане виробництво БпЛА в Калузькій області РФ

Вночі 13 березня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України били по замаскованому виробництву дронів у Калузькій області Росії.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в розвідці.

Безпілотники приховано збирали в цехах заводу «Калузький газобетон», розташованого в селищі Обухово Дзержинського району області. Мешканці в соцмережах повідомили про сильні вибухи. Вони поширили відео, на яких видно масштабну пожежу на обʼєкті.

Місцеві спільноти писали про падіння уламків і «займання в будівлях промислового підприємства». Через атаку українських БпЛА в аеропорту Калуги запровадили план «Килим»: скасували всі рейси з 21:00 12 березня до 06:00 13 березня.

Уже вранці губернатор Калузької області підтвердив нічну атаку безпілотників, влучання в підприємство, інфраструктурний обʼєкт зв’язку й енергетики.