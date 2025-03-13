Ошукали громадян ЄС: правоохоронці України, Литви й Латвії викрили call-центр аферистів у Камʼянському

Правоохоронці України, Литви й Латвії провели спільну спецоперацію і викрили 14 учасників злочинної схеми в місті Камʼянське Дніпропетровської області. Аферисти могли ошукати громадян Євросоюзу на понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, фігуранти започаткували шахрайський call-центр, де виманювали гроші у європейських громадян телефоном. Через зашифровані дзвінки підозрювані представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банків. Вони виманювали у потерпілих конфіденційні дані рахунків, ключі й паролі доступу до онлайн-банкінгу.

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Потім фігуранти нібито перераховували отримані кошти на свої рахунки та «криптогаманці». Шістьох постраждалих ошукали на загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Це громадяни Литви й України.

Правоохоронці провели 35 санкціонованих обшуків і вилучили майже мільйон гривень і $160 тисяч готівкою, банківські картки, компʼютери, мобільні телефони, сім-картки, чернетки, документи й автомобілі.

Учасників оборудки затримали, їм обрали запобіжні заходи. 14 фігурантам повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.