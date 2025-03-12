Авіація РФ майже знищила Суджу. Головком Сирський доповів про ситуацію на Курському напрямку

В операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях Суджі та районах довкола неї тривають активні бої. Російська авіація майже повністю знищила місто Суджа.

Про це звітував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Російські військові використовують штурмові підрозділи Повітряно-десантних військ та Сил спеціальних операцій, щоб прорвати українську оборону й перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей.

«У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі», — додав Сирський.

Водночас Росія продовжує зазнавати втрат. З початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тисячі людей, з яких загиблі це понад 22,2 тисячі, поранені — 31,8 тисячі, полонені — 942.

Також Сили оборони України уразили або знищили близько 2,1 тисячі одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1 100 авто, 28 одиниць спецтехніки і майже півтори тисячі дронів.

Просування російських військ показали на офіційних мапах за 10 та 11 березня. Станом на 11 березня росіяни майже підійшли до Суджі. Про активність наступу росіян у цьому районі пишуть від початку березня.

Імовірно, вони намагаються вийти до одного з ключових логістичних маршрутів українських військових, а саме до дороги постачання Суми ― Юнаківка ― Суджа.