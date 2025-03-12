Капітаном судна, яке зіткнулося з танкером, що перевозив нафту для військових США, виявився росіянин

Капітаном вантажного судна, яке 10 березня зіткнулось з американським нафтовим танкером біля берегів Великої Британії, виявився росіянин.

Про це повідомив власник судна Ернст Русс, передають The Telegraph і CNN.

Русс додав, що решта екіпажу складалася з громадян Росії та Філіппін.

Танкер Stena Immaculate перевозив приблизно 220 тисяч барелів авіаційного палива для американських військових, коли біля узбережжя Йоркширу в нього врізався MV Solong. Спершу повідомлялось, що Solong перевозив високотоксичні хімікати, але власник судна це заперечує.

Внаслідок аварії обидва судна спалахнули. Одного з членів екіпажу судна Solong спершу вважали зниклим безвісти, але після завершення пошуково-рятувальної операції його визнали загиблим.

Інших 13 членів екіпажу вантажного судна врятували разом з усією командою Stena Immaculate з 23 людей.

Британська поліція почала кримінальне розслідування за фактом аварії та 11 березня заарештувала 59-річного капітана Solong за підозрою у вбивстві через грубу необережність.

Джерела The Telegraph кажуть, що попереднє розслідування не вказує на злий умисел, але повністю виключати його не можна. Міністр транспорту Британії також заявив, що доказів навмисних дій наразі немає.