Новини

У Києві частково відкриють Південний міст для руху транспорту

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

У Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Рішення ухвалили після консультації з військовими.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення і транзитного вантажного транспорту.

Також частково знімуть обмеження руху автівок під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом і Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.

Отже, без обмежень транспорт рухатиметься:

  • Північним мостом;
  • мостом Метро;
  • мостом імені Євгена Патона;
  • Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);
  • Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);
  • Південним мостом — з лівого на правий берег.
  • Південний міст — це вантовий міст через Дніпро в Києві, розташований в Голосіївському та Дарницькому районах. Його довжина — 1 256 метрів, ширина — 41 метр. Мостом проходить Сирецько-Печерська лінія київського метрополітену.