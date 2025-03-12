Вночі РФ атакувала Україну трьома «Іскандерами» і 133 дронами

У ніч проти 12 березня Росія вдарила по Україні трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також 133 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда у Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи ПС і Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтвердили збиття 98 цілей у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Через російську атаку постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.