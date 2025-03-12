Росіяни били ракетами по Кривому Рогу, є поранені та руйнування

Зранку 12 березня російські військові завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Цілили по цивільних обʼєктах.

Вибухи пролунали близько 8-ї ранку. Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, загинула 47-річна жінка, ще девʼятеро людей постраждали, з них троє у важкому стані.

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Окупанти пошкодили інфраструктуру, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад 15 автівок, магазини, навчальний заклад. Рятувальники ліквідували пожежі, що спалахнули через влучання.

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Коли надзвичайники гасили вогонь, РФ завдала повторного удару по співробітниках ДСНС: ворог пошкодив дві одиниці техніки. Рятувальники не постраждали. Загалом внаслідок атаки виникли пожежі у трьох гаражах і чотирьох легковиках.