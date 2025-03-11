Розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН». Ще двом експосадовцям обрали запобіжний захід (оновлено)

Ексначальнику Управління розвитку автоматизації та колишньому заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ, які фігурують у справі про розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН», Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід — заставу в розмірі 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

На фігурантів наклали процесуальні обовʼязки: вони мають носити електронний браслет і прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом. Не можна без дозволу виїжджати за межі Київської області та спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у справі.

Фігуранти також мають здати на зберігання відповідним органам свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і вʼїзд в Україну. А ще повідомляти слідчого, прокурора і суд про зміну місця проживання та роботи.

Ексначальнику Військ звʼязку ЗСУ Володимиру Рапку та директору підприємства «Еверест Лімітед» Юрію Пастухову, які також фігурують у цій справі, 4 березня обрали такий же запобіжний захід з ідентичними процесуальними обовʼязками.

Про яку справу мова

19 лютого правоохоронці викрили корупційну схему на 246 мільйонів гривень при розробці системи «ДЗВІН».

Фігуранти — ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, ексначальник Військ зв’язку, ексначальник Управління розвитку автоматизації Генштабу і директор приватної компанії.

Слідство зʼясувало, що у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи «ДЗВІН» з компанією без потрібного досвіду. За 4 роки техзавдання змінювали 13 разів, витрати зросли на 300 мільйонів гривень. Додаткові 115 мільйонів гривень витратили через необґрунтоване зростання кількості дослідних зразків.

НАБУ і САП виявили, що «ДЗВІН» не відповідав техзавданню, був несумісним з протоколами НАТО і не інтегрувався з іншими військовими системами.

Після початку розслідування причетні намагалися приховати документи та пришвидшили модернізацію. «ДЗВІН» прийняли на озброєння у 2022 році, а у 2024-му планували виділити на нього нове фінансування. НАБУ підозрює, що корупція могла продовжитися.