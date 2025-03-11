Постачання нафти з РФ до Угорщини призупинилося через українську атаку по обʼєкту нафтопроводу «Дружба»

З РФ до Угорщини призупинене постачання нафти через нафтопровід «Дружба» через українську дронову атаку на його російську вимірювальну станцію.

Про це повідомив очільник угорського МЗС Петер Сіярто.

«Єврокомісія дала гарантію, що атаки на енергетичну інфраструктуру Угорщини не буде. На жаль, це вже вкотре, коли гарантія Єврокомісії була порушена. Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру Угорщини. Угорщина не несе відповідальності за війну між Росією та Україною», — сказав він.

За його словами, інформацію про зупинку постачання нафти країна отримала від Міністерства енергетики Росії. Зараз триває ремонт, щоб відновити роботу нафтопроводу — очікують, що постачання нафти до Угорщини відновлять вже сьогодні. Але Сіярто вважає, що енергопостачання Угорщини — це «питання суверенітету» країни. Він очікує, що всі поважатимуть це.