У Швейцарії падає експорт зброї через заборону на перепродаж в Україну

У Швейцарії два роки поспіль падає експорт зброї — все через заборону на реекспорт озброєння до України.

Про це пише Reuters.

У 2023 році експорт зброї, боєприпасів і повʼязаних матеріалів зі Швейцарії обвалився на 27%, у 2024-му — ще на 5%, свідчать дані Державного секретаріату з питань економіки.

Причина падіння — швейцарське законодавство про нейтралітет. Згідно з ним, швейцарську зброю не можна надсилатися безпосередньо до країн, що беруть участь у збройних конфліктах, а реекспорт раніше проданої зброї заблокований. Це завадило передачі зенітних боєприпасів, наприклад, з Німеччини в Україну.

Як наслідок Німеччина, найбільший покупець швейцарської зброї, виключила швейцарські компанії з деяких закупівельних угод, а Данія і Нідерланди призупинили замовлення.

«У Європі спостерігається великий сплеск витрат на оборону, і Швейцарія втратить цю вигоду. Це катастрофа не лише для промисловості, але й для обороноздатності країни», — каже представник галузевої асоціації Swissmem Маттіас Цоллер.

Попри обмеження, Швейцарія залишається значним експортером зброї, спеціалізуючись на боєприпасах і бронетехніці.

Швейцарський уряд зараз розмірковує над розвʼязання проблеми. Серед варіантів: послабити обмеження «за надзвичайних обставин» або дозволити реекспорт зброї не раніше як через пʼять років після її постачання.

У Swissmem назвали ці пропозиції недостатніми для підтримки галузі, що залежить від експорту.