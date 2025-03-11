Опитування КМІС: Більшість українців вважають, що мета Росії у війні — знищити Україну та її народ

Переважна більшість українців (66%) вважають, що мета Росії у війні — це повна окупація України, знищення її державності й фізичний геноцид українського народу.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У респондентів запитали, яку мету зараз Росія ставить перед собою у війні проти України. З них 87% переконані, що РФ не зупиниться на вже окупованих територіях, а 66% відчувають екзистенційну загрозу. Тільки 4% вважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території, а 3% обрали варіант, що Росія хоче лише «денацифікувати» і демілітаризувати Україну.

КМІС

Київський міжнародний інститут соціології резюмує, що чим вищу загрозу відчувають українці, тим більшою мірою вони налаштовані на продовження опору та відкидають неприйнятні вимоги.

Опитування проводили впродовж 14 лютого — 4 березня 2025 року методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України за участі 1 029 повнолітніх респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.