КМІС: Поменшало українців, готових терпіти війну стільки, скільки потрібно

Команда Київського міжнародного інституту соціології в період між лютим і жовтнем 2024 року вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксувала зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас все одно більшість українців — 63% — стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Від початку великої війни до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалася, кажуть у КМІС. Стабільно близько 71—73% стверджували, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, ще 2—3% говорили, що готові витримати ще рік, а 18—-21% відповідали, що зможуть винести ще лише від декількох місяців до півроку.

У період з жовтня до лютого 2024 року побільшало й тих, хто готовий терпіти війну ще тільки рік. Зараз їх уже 6%. Водночас частка тих, хто зможе витримати ще менше — від декількох місяців до півроку — не зросла. Зараз їх 19%, а в лютому 2024 року було 21%. Проте стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитанняз — з 4% до 12%.

«[Це], вочевидь, відображає зростання загалом невизначеності майбутнього в очах українців», — зазначили в КМІС.

КМІС

У регіональному розрізі невизначеність зростає на Заході і в центральній Україні, однак загалом населення цих регіонів зберігає високу впевненість у своїх можливостях.

Проте на Півдні і Сході динаміка значно відчутніша. На Півдні з 71% до 57% стало менше тих, хто стверджує про готовність терпіти рік або стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, з 68% до 50% зменшилася частка українців, готових терпіти стільки, скільки буде треба. Разом з цим не сильно побільшало тих, хто говорить, що зможуть витримати ще від кількох місяців до півроку — у лютому їх було 24%, а зараз 26%. Натомість з 4% до 17% стало більше тих, хто не визначився зі своєю думкою.

На Сході (який охоплює Донецьку і Харківську області) у лютому 3% говорили, що готові витримати ще рік війни і ще 70% — «стільки, скільки треба». Натомість зараз ще рік готові терпіти 10% і стільки, скільки буде потрібно — 38%. Водночас частка тих, хто зможе винести лише від кількох місяців до півроку зросла з 23% до 36%, а також з 5% до 16% стало більше тих, хто не визначився з думкою.

КМІС

Наведена вище статистика є результатами опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 20 вересня до 3 жовтня 2024 року методом телефонних інтерв’ю (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх вільних регіонах України.

Загалом опитали 989 респондентів віком від 18 років, які на момент опитування жили на вільних українських територіях. До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, водночас частина респондентів — це внутрішні переселенці, які переїхали з окупованих територій. Також команда КМІС не опитувала громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% для показників, близьких до 25%; 2,5% для показників, близьких до 10%; 1,8% — для показників, близьких до 5%.