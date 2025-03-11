Принесла вибухівку до управління поліції: правоохоронці запобігли теракту в Миколаєві

Служба безпеки й Національна поліція затримали в Миколаєві 19-річну дівчину. Її підозрюють у спробі влаштувати теракт біля обласного управління поліції на замовлення РФ.

Про це повідомляє СБУ.

Розслідування встановило, що підозрювана мала непомітно залишити поблизу адмінбудівлі саморобну вибухівку, яку сховала в пакет. Росіяни хотіли дистанційно підірвати фігурантку разом з пристроєм. Правоохоронці затримали дівчину на гарячому, коли вона приїхала до місця запланованого теракту на таксі.

Під час обшуків у затриманої вилучили вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільних телефони. Один з них окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший — для звʼязку з фігуранткою.

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Встановлено, що дівчина потрапила в поле зору росіян, коли шукала швидкі заробітки в Telegram. Там їй запропонували співпрацю за гроші, а після згоди надали покрокові інструкції. Невдовзі підозрювана дістала вибухівку зі схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.