Росія атакувала Україну балістикою і дронами. Де працювала ППО

У ніч на 11 березня сили ППО збили в небі над Україною одну балістичну ракету «Іскандер-М» і 79 ударних дронів типу Shahed. Ще 35 безпілотників-імітаторів не досягли цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Усього за ніч Росія запустила одну ракету з району Таганрога і 126 БпЛА різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

Через російську атаку постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.