У США вважають перспективним український план часткового припинення вогню

Український план часткового припинення вогню має перспективи.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає BBC.

«Я не кажу що цього достатньо, але це та поступка, яку потрібно побачити, щоб покласти кінець конфлікту», — сказав він.

Рубіо наголосив, що важливо «чітко встановити наміри України» в контексті мирної угоди, і що країна «повинна бути готова зробити складні речі, як росіянам доведеться зробити важкі речі, щоб покласти край цьому».

За декілька годин до цієї заяви Марко Рубіо наголосив, що американсько-українська зустріч у Саудівській Аравії «матиме ключове значення» для відновлення військової допомоги Києву з боку Вашингтона. Він вважає, що після зустрічі делегацій у США ухвалять рішення щодо зупинки допомоги.



Він також запевнив, що США не будуть надавати військову допомогу Росії.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройдуть перемовини між українською і американською делегацією. Це буде перша зустріч на високому рівні між країнами після суперечки президентів Трампа і Зеленського в Білому домі.

Західні медіа писали, що Україна запропонує там варіант часткового припинення вогню, зокрема, відмовитись від ударів за допомогою безпілотників і далекобійних ракет, а також припинити бойові дії у Чорному морі.

Напередодні Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він казав, що першими етапами можуть стати: звільнення полонених, негайне перемирʼя в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, негайне перемирʼя на морі. Зеленський каже, що Україна готова це виконати, якщо Росія зробить так само.