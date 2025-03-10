Українські безпілотники вдарили по декількох нафтових підприємствах РФ

Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили важливі стратегічні обʼєкти росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у ніч проти 9 березня, українські бійці атакували нафтопереробний завод у Рязанській області РФ, який забезпечував російську армію. Там фіксували вибухи.



Рязанський НПЗ, виготовляв в середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. На підприємстві також виготовляли авіаційний керосин марки ТС-1 — його активно використовувала російська авіація під час ударів по території України.