Українські безпілотники вдарили по декількох нафтових підприємствах РФ

Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили важливі стратегічні обʼєкти росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, у ніч проти 9 березня, українські бійці атакували нафтопереробний завод у Рязанській області РФ, який забезпечував російську армію. Там фіксували вибухи.
Рязанський НПЗ, виготовляв в середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. На підприємстві також виготовляли авіаційний керосин марки ТС-1 — його активно використовувала російська авіація під час ударів по території України.
Окрім того, у Генштабі підтвердили, що у ніч на 10 березня, українські дрони уразили виробничі потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області.
Новокуйбишевський НПЗ — найпотужніше нафтопереробне підприємство серед заводів Самарської групи «Роснафти». НПЗ виробляє пальне для реактивних двигунів марки РТ найвищого ґатунку, призначене для літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Із цих літаків Росія регулярно обстрілює Україну ракетами.
Пальне з цього підприємства також використовують для потреб російських військ на північному напрямку. Цей завод у Самарській області РФ раніше вже атакували щонайменше двічі в березні 2024 року.
Наразі детальну інформацію про наслідки українських атак по обʼєктах РФ уточнюють.