Українські дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області РФ

Вночі 10 березня дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

Вибухи на підприємстві пролунали близько другої години ночі за місцевим часом, їх чули мешканці кількох районів міста. Місцеві жителі кажуть, що на заводі не встигли встановити захисні сітки, які мали б убезпечити його від безпілотників.

Новокуйбишевський НПЗ — найпотужніше нафтопереробне підприємство серед заводів Самарської групи «Роснафти». Його проєктна потужність становить понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік. НПЗ виробляє пальне для реактивних двигунів марки РТ найвищого ґатунку, призначене для літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Із цих літаків Росія регулярно обстрілює Україну ракетами.

Цей завод у Самарській області РФ раніше вже атакували щонайменше двічі в березні 2024 року.