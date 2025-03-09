У США працівникам охорони здоровʼя пропонують $25 тисяч за звільнення

У межах програми урядових скорочень президента США Дональда Трампа більшість із 80 тисяч федеральних працівників, відповідальних за дослідження хвороб, перевірку продуктів харчування та адміністрування Medicare і Medicaid отримали лист із пропозицією звільнитися в обмін на $25 тисяч.

Про це передає інформаційне агентство Associated Press.

Працівники повинні відповісти на так звану пропозицію про звільнення за власним бажанням до вечора 14 березня. Електронний лист надіслали співробітникам департаменту, який включає Центри з контролю та профілактики захворювань в Атланті, Національний інститут охорони здоров’я, а також Управління з контролю за продуктами й ліками в Меріленді.

Масова розсилка надійшла за кілька днів до того, як керівники агентств Міністерства охорони здоровʼя і соціальних служб США мають запропонувати плани скорочень робочої сили. Це міністерство — одне з найдорожчих федеральних агентств уряду з річним бюджетом близько $1,7 трильйона, більшість грошей якого йдуть на медичне обслуговування мільйонів людей, зареєстрованих у програмах Medicare та Medicaid.

Міністр охорони здоровʼя Роберт Кеннеді — молодший натякав на плани серйозного скорочення персоналу і ще торік пообіцяв негайно звільнити всіх 600 співробітників національного відділу біомедичних досліджень. Однак поки що цього не зробив.

«У мене в голові є список», — казав Кеннеді про потенційні звільнення і додавав, що деякі працівники «ухвалили дуже погані рішення» стосовно правил харчування.

Адміністрація Трампа за підтримки мільярдера Ілона Маска і його Департаменту ефективності уряду США (DOGE) намагається скоротити кількість державних службовців, щоб зменшити витрати. У січні більшості держслужбовців запропонували відставку з виплатою зарплати за вісім місяців. Тисячі працівників, які перебували на випробувальному терміні, були звільнені з різних установ. Днями газета NYT писала, що в Центральному розвідувальному управлінні США почали звільняти нещодавно найнятих працівників.