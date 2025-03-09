Росія, Іран і Китай розпочинають нові спільні військові навчання

Військово-морські сили Росії, Ірану й Китаю проведуть спільні військові навчання біля іранського узбережжя. У такий спосіб вони хочуть посилити свою співпрацю.

Про це повідомили в Міноборони Китаю та іранське новинне агентство Tasnim.

Навчання стартують 11 березня у порту Чабахар на південному сході Ірану в Оманській затоці. Скільки вони триватимуть — невідомо. У тренуваннях братимуть участь військові кораблі та бойові й допоміжні судна китайських і російських ВМС разом із кораблями Військово-морських сил армії Ірану та Революційної гвардії.

Офіційно метою навчань називають «зміцнення безпеки в регіоні та розширення багатостороннього співробітництва між країнами-учасницями».

Під час навчань російські, іранські й китайські військові планують відпрацьовувати боротьбу з піратством, тероризмом, обмінюватися інформацією про морські операції з порятунку тощо.

Спостерігачами навчань виступлять Азербайджан, ПАР, Оман, Казахстан, Пакистан, Катар, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Шрі-Ланка.