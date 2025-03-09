В Україні оголосили лауреатів Шевченківської премії 2025. Серед них — письменник Іздрик та творці фільму «Довбуш»

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив цьогорічних лауреатів. Відповідний указ зʼявився на сайті Офісу президента.

Шевченківську премію видають за досягнення в галузі культури. У номінації «Література» переміг письменник Юрій Іздрик з книгою поезій «Колекція».

Лауреатом в категорії «Публіцистика і журналістика» став Павло Казарін за проєкт «Публіцистика воєнного часу на «Українській правді».

У номінації «Музичне мистецтво» цьогоріч присудили дві премії: лауреатом став Богдан Півненко за концертні програми 2019–2024 та Олександр Шимко за «Вирій» — сакральну містерію для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

У категорії «Театральне мистецтво» перемогу здобув Василь Вовкун за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!», театральну кантату «Псальми війни» Львівської Національної опери.

Лауреатами премії в номінації «Кіномистецтво» стали режисер та автор сценарію Олесь Санін, оператор Сергій Михальчук, композиторка Алла Загайкевич за повнометражний ігровий фільм «Довбуш». А в категорії «Візуальне мистецтво» перемогла Жанна Кадирова з виставкою «Траєкторія польотів»

У сфері «Декоративно-прикладне мистецтво» виграли Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак з мистецьким проєктом «Петриківський розпис: на захисті ідентичності». Йдеться про серію художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису.

У галузях літературознавства і мистецтвознавства цього року премію не присуджували.

Указом президента встановили, що розмір цьогорічної премії — 484 480 гривень кожна.