Верховний лідер Ірану відмовився вести перемовини з «агресивними урядами» — після листа Трампа

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що не буде вести переговори з «агресивними урядами». Це сталося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що надіслав Хаменеї листа.

Про це повідомила іранська служба «Радіо Свобода».

У промові 8 березня Хаменеї заявив, що наполегливість «агресивних урядів» у переговорах «не спрямована на вирішення проблем». Натомість вони нібито хочуть «домінувати та навʼязувати свої очікування».

«Проблема не тільки в ядерній програмі. У них є очікування до оборонних і ракетних програм Ірану та його міжнародних звʼязків, які Ісламська республіка безумовно не виправдає», — пояснив Хаменеї.

Лідер Ірану не згадав жодну країну або політика, але зробив свою заяву саме після публічного повідомлення Трампа про лист. У ньому президент США закликав Іран повністю відмовитись від ядерної програми.

«Інакше ми будемо змушені щось зробити, тому що ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю», — заявив Трамп.

У 2015 році Іран і група міжнародних посередників досягли угоди, в рамках якої Тегеран відмовився від розробки ядерної зброї. Документ, зокрема, обумовлював, до якого граничного рівня Іран може збагачувати уран і які запаси збагаченого урану зберігати. Параметри визначили таким чином, щоб Іран міг розвивати ядерну енергетику, але не міг створити ядерну зброю. В обмін на зобовʼязання виконувати умови угоди з Ірану зняли санкції.

У 2018 році під час свого першого президентського терміну Трамп оголосив про вихід США з угоди, звинувативши Іран в її порушенні. У січні 2020-го, після того як за наказом Дональда Трампа військові США вбили в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані, Іран остаточно вийшов з «ядерної угоди».