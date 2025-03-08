The Telegraph: Трамп може передислокувати війська США з Німеччини в Угорщину

Американський президент Дональд Трамп зважує рішення вивести війська з Німеччини, що дедалі більше погіршить відносини між Вашингтоном і Європою.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерела.

Ідеться про вивід майже 35 тисяч солдатів. За межами Сполучених Штатів перебувають приблизно 160 тисяч військовослужбовців, більшість з них — у ФРН.

«Трамп розлючений тим, що вони [Європа], схоже, підштовхують до війни», — розповіло джерело, близьке до Білого дому.

За даними The Telegraph, президент США розглядає передислокацію армії з Німеччини до Угорщини, що має близькі відносини з Росією. На саміті ЄС у Брюсселі 6 березня премʼєр-міністр країни Віктор Орбан наклав вето на зобовʼязання посилити підтримку України, яке підписали інші союзники.

«Американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ по всьому світу, щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам нашим інтересам», — прокоментував речник з питань національної безпеки США Браян Гʼюз.

Джерела припускають, що Трамп планує зосередити сили навколо тих країн НАТО, які збільшили оборонні витрати, щоб досягти цілей ВВП. Раніше політик припустив, що Вашингтон перестане захищати держави-члени, які не досягли його цільових показників витрат.