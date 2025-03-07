У Британії трьох громадян Болгарії визнали винними у шпигунстві на користь Росії

У Лондоні присяжні Центрального кримінального суду Англії визнали трьох громадян Болгарії — Ваню Габерову, Катрін Іванову і Тихомира Іванчева — винними у шпигунстві на користь Росії.
Про це пише The Guardian.
За даними слідства, фігуранти стежили в Європі за шеф-редактором The Insider Романом Доброхотовим і розслідувачем Христо Грозєвим.
Стеження організував колишній операційний директор платіжної компанії Wirecard Ян Марсалек — його вважають керівником шпигунської групи. У 2021—2022 роках найняті ним люди шпигували за розслідувачами, організували пограбування квартири Грозєва й обговорювали можливе викрадення або вбивство журналістів.
Шпигунська група складалася щонайменше із шести людей. Присяжні визнали провину Вані Габерової, Катрін Іванової та Тихомира Іванчева. Ще троє обвинувачених раніше визнали провину в суді. Крім шпигунства, Іванову засудили за зберігання кількох підроблених паспортів. За обвинувальним висновком, усі учасники групи отримували за роботу гроші.
Габеровій, Івановій та Іванчеву також закинули збір інформації про українських військових, які проходили навчання на американській військовій базі в Німеччині. Слідство каже, що фігуранти збирали номери військових і стежили за ними.
Судовий процес у справі про шпигунство на користь Росії розпочався в листопаді минулого року. За версією обвинувачення, група з пʼяти громадян Болгарії виконала шість шпигунських операцій на користь Росії на території Великої Британії та інших країн Європи із серпня 2020 року до лютого 2023-го.
- Про затримання пʼятьох громадян Болгарії вперше офіційно стало відомо у вересні 2023 року.