Від Боба Марлі до Кайлі Міноуг — британський король Чарльз III розповів, яку музику любить

Король Чарльз поділився своїм улюбленим ранковим плейлістом, який він склав для спеціального випуску на Apple Music, що вийде за кілька днів.

Про це пише CNN.

Туди потрапили пісні австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг, виконавиці Грейс Джонс, а також нігерійського афробіт-співака Давідо, ямайського музиканта Боба Марлі та сучасної британської співачки RAYE, яку у 2024 році номінували на «Греммі».

У випуску Чарльз також поділився спогадами про особисті зустрічі з деякими виконавцями й пояснив, чому саме ці композиції стали для нього знаковими.

«Протягом усього мого життя музика багато для мене значила. Вона так само важлива і для багатьох інших. Але насамперенд вона здатна підіймати настрій і об’єднувати людей у святкуванні. Іншими словами, вона дає радість», — сказав король у спеціальному радіошоу, яке вийде 10 березня на честь Дня Співдружності.

На сайті Apple також з’явилося відео, де король розповідає про свою любов до музики. У ньому показано, як королівський оркестр виконує пісню Боба Марлі “Could You Be Loved” перед Букінгемським палацом.

Цей випуск можна буде послухати на Apple Music 1 упродовж 11 та 12 березня.