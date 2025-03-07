Біля Рівненського ТЦК планували теракт на замовлення РФ — правоохоронці затримали підозрювану

Правоохоронці затримали жінку, яка, за їхніми даними, на замовлення РФ готувала теракт біля Рівненського Територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, фігуранткою виявилася 42-річна жителька Вінниці, яку російські спецслужби завербували, коли та шукала швидкого заробітку через телеграм-канали. На замовлення РФ вона готувалася підірвати саморобний вибуховий пристрій біля міського ТЦК.

Спершу вона приїхала в Рівне і провела дорозвідку поблизу міського ТЦК — про результати фігурантка «звітувала» своєму російському куратору.

Потім вона мала дістати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і доставити її до ТЦК. Жінка мала залишити його поблизу, коли на території було б щонайбільше людей. Росіяни планували підірвати пристрій разом з жінкою, щоб прибрати її як зайвого свідка.

Слідчі СБУ спрацювали на випередження і запобігли теракту. Жінку підозрюють у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна, зараз вона перебуває під вартою.