Вночі Росія запустила по Україні десятки ракет. Уперше винищувачі Mirage-2000 відбивали атаку

Вночі 7 березня РФ здійснила комбіновану атаку ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по критичних об’єктах. Ворог цілився в об’єкти газовидобувної промисловості України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Попередньо, радіотехнічні війська ПС виявили 261 ціль, серед них 67 ракет різних типів і 194 ударних дрони й безпілотники-імітатори різних типів, зокрема:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крилатих ракет «Калібр»;
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23;
- 4 зенітні керовані ракети С-300;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 194 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори інших типів.
Напад відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи ПС і Сил оборони України. Повітряні цілі РФ знищували літаки F-16. Крім того, військові вперше залучили французькі винищувачі Mirage-2000, які прибули в Україну місяць тому.
Станом на 10 годину підтверджено збиття 134 повітряних цілей:
- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крилатих ракет «Калібр»;
- однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69;
- 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).
До десяти ворожих ракет, що не увійшли в перелік збитих, не досягли своїх цілей. Ще 86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.