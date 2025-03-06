У Білому домі назвали «фейком» те, що Трамп може скасувати тимчасовий правовий статус для тисяч українців

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт назвала «фейком» публікацію Reuters про те, що адміністрація президента США планує скасувати тимчасовий легальний статус для бмайже 240 тисяч українців.

«Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Правда — жодного рішення зараз не ухвалили», — написала Лівітт.

6 березня агентство Reuters із посиланням на високопосадовця з адміністрації президента США Дональда Трампа та на три інші обізнані джерела написало, що у квітні скасують тимчасовий легальний статус для сотень тисяч українців у США. Як наслідок українських біженців можуть депортувати швидше.

Рішення нібито не повʼязане із суперечкою Зеленського та Трампа у Білому домі, а є частиною політики Трампа щодо мігрантів. Зараз президент США хоче позбавити тимчасового правового статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволили вʼїхати до країни за часів колишнього американського президента Джо Байдена, коли діяли спеціальні гуманітарні програми.

У березні такого статусу, за даними Reuters, хочуть позбавити понад 500 тисяч людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Якщо це станеться, їх можуть депортувати зі США значно швидше.

Водночас у коментарі Reuters речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що зараз відомство не має жодних оголошень.