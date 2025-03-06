У Румунії в держзраді та звʼязках з РФ підозрюють шістьох людей. Серед них 101-річний генерал

Правоохоронці Румунії підозрюють шістьох людей у створенні злочинної групи, яка мала на меті підірвати суверенітет і незалежність країни.

Про це повідомляють Europa Liberă România, Digi24 і HotNews.

Прокурори Національного управління з розслідування організованої злочинності й тероризму (DIICOT) заявили, що фігуранти створили угруповання у 2023 році. Дотримуючись ретельно розробленого плану, вони намагалися зашкодити суверенітету Румунії «шляхом дестабілізації політичної ситуації в країні та підриву її обороноздатності».

Імена підозрюваних офіційно не оприлюднили, однак джерела Europa Liberă România в суді кажуть, що серед них є 101-річний генерал-майор у відставці Раду Теодору. Його не затримали, але 5 березня слідчі провели обшук у його будинку.

Стверджується, що члени угруповання намагалися здійснити державний переворот за допомогою Росії. Фігуранти неодноразово контактували з агентами іноземної держави, як у Румунії, так і на території РФ, йдеться в заяві DIICOT.

Групу начебто створили під виглядом законної організації, що розвивалася як військова структура з управлінням і виконавчим персоналом. Її представляв Раду Теодору. Джерела кажуть, що йдеться про Opus Nostrum, до складу якої також входить так званий Командний штаб Влада Цепеша. Її організували на двох рівнях: військовому і цивільному, а також нібито використовували онлайн-платформи для вербування послідовників.