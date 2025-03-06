Викрали з Херсону 46 дітей. Слідчі повідомили про підозру очільникам кримського «Міністерства охорони здоровʼя РФ»

Правоохоронці зібрали доказову базу та заочно повідомили про підозру очільникам так званого «Міністерства охорони здоровʼя РФ» на території тимчасово окупованого Криму, які викрали 46 дітей під час захоплення Херсону.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, йдеться про Костянтина Скорупського, який обіймав посаду так званого «міністра охорони здоров’я Криму», та його заступника Антона Лясковського. Протягом тимчасової окупації Херсону вони вивезли з місцевого дитячого будинку до Сімферополя 46 дітей віком від одного до п’яти років.

Для цього фігуранти приїхали в тоді ще захоплений росіянами Херсон та організували автобуси, якими переправили дітей. Скорупський та Лясковський особисто супроводжували їх до «Будинку дитини «Ялинка» в тимчасово окупованому Криму.

Правоохоронці встановили, що обидва чоловіки є місцевими жителями, які ще у 2014 році підтримали захоплення півострова росіянами та пішли на співпрацю з ворогом.

Згодом їм запропонували увійти до складу окупаційних органів РФ, де вони отримали керівні «посади».

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили Скорупському та Лясковському про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групи людей.

Правоохоронці працюють, щоб притягнути до відповідальності за злочини проти українців обох фігурантів.