У Румунії двох російських дипломатів оголосили персонами нон грата

Румунська влада оголосила військового аташе Росії в Бухаресті Олександра Чуприну та його заступника Євгенія Ігнатьєва персонами нон грата. Імʼя останнього фігурує в в одному з розслідувань, повʼязаних з екскандидатом у президенти Келіном Джорджеску.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії.

За інформацією МЗС, дипломати порушували положення Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року. Російській стороні про це заявили під час виклику тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті до румунського МЗС.

Ім’я Євгенія Ігнатьєва випливло у справі Маріана Мотоку — прихильника Каліна Георгеcку, якого підозрюють у пропаганді ідей і символіки Залізної гвардії, румунського ультранаціоналістичного, фашистського руху. В одному із записів чути, що Мотоку телефонує до російського посольства та просить зʼєднати його з полковником Ігнатьєвим.

Самого Джорджеску звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах і створенні антисемітської спільноти. Його затримали 26 лютого. Загалом у справі колишнього кандидата в президенти заарештували 18 людей.