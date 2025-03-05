Флорида порушила кримінальну справу стосовно братів Тейт. У Румунії їх звинувачують у зґвалтуванні й торгівлі людьми

Американський штат Флорида почав кримінальне розслідування стосовно братів Ендрю та Трістана Тейтів, які минулого тижня прилетіли туди з Румунії, де їх звинувачують у зґвалтуванні й торгівлі людьми.

Про це передає BBC.

Генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмаєр повідомив, що слідчі видали ордери на обшук і виклики братів до суду в рамках «активного» розслідування.

Після повернення до Сполучених Штатів Ендрю та Трістан Тейти зіткнулися з цивільним позовом від жінки — вона стверджує, що чоловіки змусили її працювати секс-робітницею, а потім оббрехали, коли вона дала свідчення румунській владі. Брати відкидають усі звинувачення.

Адвокат братів Тейт Джозеф Макбрайд зробив заяву про розслідування, назвавши коментарі генерального прокурора «запальними» та «упередженими».

Уперше Тейтів заарештували в Румунії в грудні 2022 року. Ендрю звинуватили в зґвалтуванні та торгівлі людьми, а Трістана підозрювали в торгівлі людьми. До Румунії вони переїхали з Великої Британії за кілька років перед цим. Обидва заперечували провину.

У серпні 2024 року Ендрю та Трістан Тейти зіткнулися з новими звинуваченнями, серед яких секс із неповнолітньою і торгівля неповнолітніми. Це теж вони заперечують.

Чоловіки повинні повернутися до Бухаресту наприкінці березня, щоб виконати умови прокуратури. Чи зроблять це — невідомо.

Тим часом поліція англійського графства Бедфордшир досі домагається екстрадиції Ендрю Тейта за окремими звинуваченнями в зґвалтуванні та торгівлі людьми, а також в ухиленні від сплати податків. У Великій Британії чотири жінки подали цивільний позов проти Ендрю Тейта до Верховного суду і заявили, що він їх зґвалтував.

Що передувало

Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес вебкамер», який назвав «розвагою для дорослих». Прославився після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом Ендрю відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.

27 грудня 2022 року Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti та вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.

Тейта вперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом із братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт. У серпні 2023 року арешт скасували, але при цьому братам заборонили залишати один з районів Бухаресту. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, але й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.

У серпні 2024 року бухарестський суд відправив Ендрю Тейта під домашній арешт на 30 днів, поки прокуратура розслідує нову справу щодо торгівлі неповнолітніми та сексу з неповнолітніми.

У лютому 2025 року Financial Times із посиланням на джерела написала, що Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на румунську владу, щоб вона зняла обмеження на поїздки для Ендрю Тейта. І вже наприкінці місяця брати Тейти вилетіли з Румунії до США.

У братів Тейтів є мільйонна база послідовників у «маносфері» — цей термін використовують для опису онлайн-спільнот, що обговорюють питання, повʼязані з чоловіками, їхніми правами, проблемами та ролями в суспільстві. Вони можуть варіюватися від спільнот, які займаються самовдосконаленням і підтримують традиційні уявлення про маскулінність, до більш екстремістських, що можуть підтримувати антифеміністичні погляди або критикувати сучасні соціальні норми.

Вважається, що «маносфера» зіграла свою роль у переобранні Трампа. У листопаді 2024 року Трістан Тейт хвалився в Х своєю роллю і роллю свого брата у виборах у США, мовляв, «мільйони молодих чоловіків у Європі та США мають здоровий правий підхід до політики, якого вони б НЕ мали, якби Ендрю Тейт ніколи не зʼявлявся на екранах їхніх телефонів».