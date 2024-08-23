Блогера Ендрю Тейта відправили під домашній арешт через нові звинувачення у торгівлі людьми

Бухарестський суд відправив одіозного блогера Ендрю Тейта під домашній арешт на 30 днів, поки прокуратура розслідує нову справу щодо торгівлі неповнолітніми та сексу з неповнолітніми.

Про це пише Associated Press.

Рішення суду ухвалили наступного дня після того, як прокуратура затримала шістьох осіб, включаючи 37-річного Тейта і його брата Трістана Тейта. Напередодні поліція провела рейд по чотирьох будинках у Бухаресті та сусідньому повіті Ілфов.

Прокуратура просила взяти братів під варту на 30 днів. Трістана помістили під судовий контроль, який зазвичай передбачає географічні обмеження і періодичну явку в поліцію.

Брати Тейти, обидва колишні кікбоксери, які мають подвійне британсько-американське громадянство, вже очікують суду в Румунії в окремій справі про торгівлю людьми разом з двома румунськими жінками. Минулого року румунська прокуратура висунула офіційні звинувачення всім чотирьом.

У новій справі румунське агентство з боротьби з організованою злочинністю заявило, що розслідує звинувачення в торгівлі людьми, включаючи торгівлю неповнолітніми, сексуальні стосунки з неповнолітніми, створення організованої злочинної групи, відмивання грошей і вплив на свідків. Передбачувані злочини датуються періодом між 2014 і 2024 роками.

В агентстві заявили, що обвинувачені експлуатували 34 вразливі жертви, змушуючи їх виробляти порнографічні матеріали за гроші. Одній із жертв лише виповнилося 15 років.